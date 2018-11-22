Партия «Ак жол» ведет «реальную работу» - Назарбаев

Партия вносит свой вклад в укрепление единства народа, считает президент
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с депутатом мажилиса парламента – руководителем фракции демократической партии «Ак жол» Азатом Перуашевым отметил ее «реальную работу» в процессе реализации государственной политики и разъяснении ее ключевых приоритетов населению, сообщила пресс-служба главы государства.
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