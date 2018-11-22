Партия «Ак жол» ведет «реальную работу» - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с депутатом мажилиса парламента – руководителем фракции демократической партии «Ак жол» Азатом Перуашевым отметил ее «реальную работу» в процессе реализации государственной политики и разъяснении ее ключевых приоритетов населению, сообщила пресс-служба главы государства.

«Являясь одним из опытных парламентариев страны, вы на протяжении долгого времени возглавляете партию «Ак жол». Ваша партия ведет реальную работу. Вы поддерживаете проводимую государством политику и вносите свой вклад в укрепление единства народа, - сказал Назарбаев Перуашеву.

Перуашев рассказал президенту о деятельности фракции ДПК «Ак жол» по выполнению основных направлений текущего послания, в том числе предложениях, касающихся дальнейшего осуществления таких программ, как «Дорожная карта бизнеса-2020», «Индустриально-инновационное развитие» и предпринимаемых мер по поддержке отечественного бизнеса.

Отметим, что Азат Перуашев часто выступает в мажилисе с критикой и обращает внимание парламентариев и правительства на реальные проблемы, в основном, в сфере бизнеса.