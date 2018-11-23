В Акмолинской области построят совместно с Китаем ветряную электростанцию

В рамках визита премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Китай подписано соглашение по совместной реализации проекта по строительству ветряной электростанции в Акмолинской области. Также подписаны соглашение по созданию в Казахстане горно-химико-металлургического комплекса на базе месторождения Тымлай и меморандум по строительству завода по переработке сахарной свеклы в Павлодаре, сообщается на сайте главы казахстанского правительства.

В Пекине состоялись переговоры Сагинтаева с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном, на которых стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления и углубления двустороннего торгово-экономического, транспортно-логистического, инфраструктурного, индустриально-инновационного развития, экспорта отечественной сельхозпродукции, а также обозначили перспективы расширения взаимодействия в области инвестиций, цифровизации, промышленности, металлургии и машиностроения, энергетики и туризма. Кроме того, обозначена возможность увеличения объема трансконтинентальных контейнерных перевозок, особенно по маршруту Великого Шелкового пути.

Также в Пекине глава казахстанского правительства провел встречи с генеральным директором Ferro Mining HK CAG Чэнь Лэйем, с вице-президентом Youngxiang Group Тан Сяояо, с председателем, генеральным директором компании Lovol Heavy Industry CO Ван Гуймином; с председателем правления YTO Group Corporation Чжао Яньшуем; с председателем правления CNOOD Asia Limited Чи Юнхаем; с президентом компании Nuchtech Чэнь Чжицяном.

По итогам встреч были подписаны следующие документы: соглашение между правительством РК и правительством КНР о военно-техническом сотрудничестве; меморандум о взаимопонимании по производству электролитического марганца в Карагандинской области между акиматом области, НК «Kazakh Invest» и Horgos Xingbang; меморандум о взаимопонимании для реализации проекта по производству синтетического парафина между АО «Конденсат», НК «Kazakh Invest» и CITIC Construction; соглашение о сотрудничестве по проекту создания в Казахстане горно-химико-металлургического комплекса на базе месторождения Тымлай между ТОО «TENIR Logistic» и Youbang Innovative Investment Limited; соглашение по совместной реализации проекта по строительству ветряной электростанции в Акмолинской области между ТОО «Жел Электрик» и Universal Energy Ltd.; меморандум о взаимопонимании для реализации проекта по строительству завода по переработке сахарной свеклы между АО «СПК «Павлодар» и CNOOD Asia Limited; соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по развитию вольфрамовых месторождений «Северный Катпар» и «Верхнее Кайрактинское» между акиматом Карагандинской области, АО «НГК «Тау-Кен Самұрық» и Xiamen Tungsten; соглашение об основных условиях сделки по проекту строительства завода по производству паравольфрамата аммония в Карагандинской области между АО «НГК «Тау-Кен Самұрық» и Xiamen Tungsten.

Между тем в г.Шэньчжэнь Сагинтаев посетил крупнейшие технологические компании, в частности, SF Holding, Tencent Holding и Huawei Technologies и ознакомился с опытом развития корпораций. С SF Express планируется сотрудничать в рамках использования транзитного потенциала Казахстана для сокращения сроков доставки товаров из Китая в страны Центральной Азии и взаимодействия на территории Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Казахстан намерен изучить опыт Tencent Holding Ltd. в части развития инновационной деятельности и совершенствования стартап-экосистемы на базе международного технопарка Astana Hub, сотрудничать с китайской компанией в области развития киберспорта в нашей стране и в сфере обучения казахстанских менторов и экспертов в разработке систем искусственного интеллекта, алгоритма распознавания лиц, медицинской диагностики и др. При участии компании Huawei сегодня в Казахстане продвигаются высокотехнологичные проекты, среди которых открытие лаборатории в Astana Hub. Перспективы взаимодействия расширяются с запуском работы ИТ-университета, где также будет полезен опыт китайской корпорации в области исследовательских проектов и инноваций.