Незаконную регистрацию мигрантов организовали в Алматы

Нацбюро пресечена преступная деятельность четверых граждан, которые организовали незаконную регистрацию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья под покровительством сотрудников миграционной службы Алматы.

«При проведении ОПМ установлен офис, в котором проводились незаконный прием и подделка документов для регистрации трудовых мигрантов. В ходе обысков обнаружены и изъяты свыше 800 паспортов иностранных граждан, поддельные медицинские справки, чистые бланки справок о прохождении дактилоскопии и фотографирования с проставленными штампами криминалистических подразделений ДВД Алматы, фиктивные трудовые договора», - сообщила официальный представитель АДГСПК Жанна Бастарова.

Она уточнила, что организатору незаконной миграции, находящемуся в настоящее время под стражей, и его подельнику инкриминировано 673 факта незаконной регистрации иностранцев и выдачи трудовых разрешений.

По данному делу уже осуждены двое сотрудников миграционной службы, в том числе начальник ОМС УВД Бостандыкского района – он приговорен по статье 366 часть 2 УК к штрафу 4,7 млн тенге c пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

«Досудебное расследование в отношении остальных фигурантов продолжается», - уточнила Бастарова.