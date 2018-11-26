Умер режиссер Бернардо Бертолуччи

Бертолуччи – один из лучших кинорежиссеров в истории. Первый фильм – «Костлявая кума» – он снял в 1962, когда бросил университет. В этот период Бертоллучи интересовался коммунистической идеологией и фрейдизмом, вступил в Компартию Италию.

Фильмом, принесшим ему мировую славу, стал «Конформист». Снятый в 1970 году по роману Альберто Моравиа, он оказал колоссальное влияние на кинематограф и считается шедевром.

Вслед за этим Бертоллучи ставит «Последнее танго в Париже» – драму, которая была с восторгом принята критиками и зрителями, но вызвала гневные отклики у консервативных кругов Италии.

Дальше последовало еще три картины: «XX век», «Луна», и «Трагедия смешного человека, после которых режиссер ничего не снимал на протяжении шести лет. Затем, в 1987 году, в мировой прокат выходит очередной шедевр Бертоллучи – «Последний император», за который итальянец получил две премии «Оскар». Всего биографическая драма о жизни последнего китайского монарха собрала 9 наград американской киноакадемии.

Последний фильм Бернардо Бертолуччи «Я и ты» вышел в 2012 году.