Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт дал следователям ложные показания

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт нарушил условия сделки со следствием о признании вины. По словам спецпрокурора Роберт Мюллера, который расследует дело о российском вмешательстве в избирательную кампанию, Манафорт несколько раз дал следователям ложные показания. Теперь обвинители не станут просить суд о смягчении ему наказания, сообщает Русская служба ВВС .

По условиям сделки со следствием, которая была заключена 14 сентября, Манафорт должен был предоставить Мюллеру информацию о связи штаба Трампа с вмешательством России в американские выборы в 2016 году. В соглашении о признании вины предусматривается, что если обвиняемый не выполняет полностью все свои обязательства или участвует в любой преступной деятельности до вынесения приговора, это будет считаться нарушением условий соглашения. Нарушение условий сделки освобождает правительство от любых обязательств в отношении обвиняемого, в частности, тому, кто нарушил соглашение, можно не смягчать наказание, даже если он признал вину.

По данным издания, о нарушении условий сделки со следствием стало известно из документов, направленных в окружной суд Вашингтона по делу «США против Пола Манафорта», где государство представляет спецпрокурор Мюллер. В документах указывается, что Манафорт, подписав соглашение о сотрудничестве со следователями, после дал ФБР и команде следователей спецпрокурора ложные показания по целому ряду вопросов. Однако о чем именно он солгал, не уточняется. В свою очередь защита Манафорта заявила, что он сотрудничал с властями, неоднократно отвечал на вопросы следователей и предоставил всю требуемую информацию. Сам Манафорт, считает, что предоставил следствию правдивую информацию, и не согласен с тем, что нарушил сделку.

Манафорт попал под следствие в рамках расследования российского вмешательства в избирательную кампанию США в 2016 году и возможного сговора окружения Трампа с Россией. В частности, как сообщает Русская служба ВВС, в июне 2016 года он присутствовал на встрече российских лоббистов и юриста Наталии Весельницкой с представителями штаба Трампа, включая его сына Дональда Трампа-младшего и зятя Трампа Джареда Кушнера. Тем не менее предъявленные Манафорту обвинения не касаются напрямую возможного российского вмешательства. В марте 2016 года он возглавил избирательный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа, сменив Кори Левандовски. В августе 2016 в СМИ всплыла информация о том, что Пол Манафорт с 2007 по 2012 год мог нелегально получить $12,7 млн незарегистрированных наличных платежей от бывшего президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов. Тогда же он покинул пост руководителя штаба Трампа.

14 сентября этого года он признал себя виновным в преступном сговоре против США по отмыванию денег, налоговом мошенничестве, сокрытии зарубежных банковских счетов, нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента, в лжесвидетельстве и давлении на свидетелей. Ему грозит 10 лет тюрьмы, и именно сделка со следствием могла помочь смягчить наказание.

Ранее суд штата Вирджиния признал Манафорта виновным в рамках другого дела – по двум эпизодам банковского мошенничества и по пяти эпизодам уклонения от уплаты налогов и сокрытия счета в иностранном банке. Манафорту по этому делу грозит до семи лет тюрьмы. Приговор будет оглашен 8 февраля 2019 года.