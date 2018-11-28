Поправки в законодательство по вопросам госзакупок в квазигоссекторе одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора». Как сообщил депутат Валихан Кайназаров, парламентарии внести более 320 поправок, в том числе закрепили правовой статус единого оператора в сфере электронных закупок в сфере квазигоссектора.

«В ходе работы над законопроектом поступило более 320 поправок, направленных на уточнение и улучшение отдельных норм законопроекта. Все поступившие поправки депутатов обсуждены на 19 заседаниях рабочей группы и трех расширенных заседаниях комитетов. Итоговая сравнительная таблица состоит из 186 принятых позиций», - рассказал Кайназаров.

По его словам, внесенные депутатами поправки направлены на недопустимость представление демпинговых цен, исключение основания заключения договоров по результатам несостоявшихся конкурсных процедур, закрепление правового статуса единого оператора в сфере электронных закупок субъектов квазигоссектора по аналогии с единым оператором государственных закупок и другие.

Ранее министр финансов Алихан Смаилов говорил, что новым законопроектом предлагается запретить участвовать в госзакупках поставщикам, зарегистрированным в оффшорных зонах, и привлекать субподрядчиков для выполнения госзаказов учреждениям уголовно-исполнительной системы (УИС). По словам министра, последнее поможет в вопросе трудоустройства осужденных.

Кроме того, законопроектом предлагается установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок, а для членов конкурсной комиссии - за несвоевременное рассмотрение заявок участников конкурса.

В сфере строительства для потенциального поставщика устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости, которое будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.