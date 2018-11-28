Новую модель ГОБМП законодательно закрепил мажилис

Депутаты одобрили законопроект во втором чтении
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи законодательно закрепил мажилис. В среду в ходе пленарного заседания депутаты во втором чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».
Еще по теме:
- Введение единого совокупного платежа законодательно закрепил мажилис
- Мажилис одобрил регулирование цен на лекарства с 1 января 2019 года
- Поправки в законодательство по вопросам госзакупок в квазигоссекторе одобрил мажилис
- В Миннацэкономики рассказали, что будет влиять на снижение тарифов на комуслуги
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые