Новую модель ГОБМП законодательно закрепил мажилис

Новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи законодательно закрепил мажилис. В среду в ходе пленарного заседания депутаты во втором чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

«Всего законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 12 законодательных актов, в том числе 4 кодекса, в целях совершенствования политики здравоохранения. По законопроекту поступило порядка 160 поправок. Сравнительная таблица состоит из 149 принятых позиций», - сообщил депутат Бейбут Мамраев.

По его словам, депутаты доработали нормы, касающиеся внедрения новой модели ГОБМП, формирования национальных счетов здравоохранения как инструмента мониторинга государственных и негосударственных расходов, развитие института донорства и трансплантации, соблюдения этических принципов в медицине, совершенствование корпоративного управления в медорганизациях, повышение качества меобразования и развития медицинской науки, внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения и другие.

Более подробно о законопроекте Vласть писала ранее:

Новую модель ГОБМП внедрят в Казахстане