Депутаты одобрили законопроект во втором чтении
  • 298
Новую модель ГОБМП законодательно закрепил мажилис
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи законодательно закрепил мажилис. В среду в ходе пленарного заседания депутаты во втором чтении одобрили проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения».

«Всего законопроектом предлагается внесение изменений и дополнений в 12 законодательных актов, в том числе 4 кодекса, в целях совершенствования политики здравоохранения. По законопроекту поступило порядка 160 поправок. Сравнительная таблица состоит из 149 принятых позиций», - сообщил депутат Бейбут Мамраев.

По его словам, депутаты доработали нормы, касающиеся внедрения новой модели ГОБМП, формирования национальных счетов здравоохранения как инструмента мониторинга государственных и негосударственных расходов, развитие института донорства и трансплантации, соблюдения этических принципов в медицине, совершенствование корпоративного управления в медорганизациях, повышение качества меобразования и развития медицинской науки, внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения и другие.

Более подробно о законопроекте Vласть писала ранее:

Новую модель ГОБМП внедрят в Казахстане

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Тарифы на комуслуги будут снижены в Казахстане с нового года – Сагинтаев
Новости
Десятки миллионов тенге на строительство вокзала «Нурлы Жол» в Астане затрачены неэффективно
Новости
Снегопады и сильный ветер ожидаются в Казахстане
Новости
Суд вынес решение о ликвидации Банка Астаны
Новости
Снегопады прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные