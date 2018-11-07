Новую модель ГОБМП внедрят в Казахстане

В ходе пленарного заседания в среду мажилис в первом чтении одобрил поправки в законодательство по вопросам здравоохранения. Новым документом предусматривается законодательное закрепление новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования.

«Законопроект включает в себя следующие основные направления: внедрение новой модели ГОБМП и пакета ОСМС; совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях; внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; совершенствование вопросов охраны общественного здоровья; совершенствование системы медицинского образования и науки, повышение качества подготовки медицинских кадров и другие направления», - рассказал депутатам, представляя законопроект, министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В частности, документом предусматривается законодательное закрепление новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и совершенствование системы обязательного социального медицинского страхования.

«В целом новая модель ГОБМП и ОСМС соответствуют принципам ВОЗ по всеобщему охвату населения услугами здравоохранения. Так, в рамках ГОБМП минимальный необходимый объем медицинской помощи будет предоставляться всем гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан», - пояснил Биртанов, отметив, что сюда входит скорая помощь и санитарная авиация, экстренная стационарозамещающая и стационарная помощь, паллиативная помощь, а также при социально-значимых заболеваниях, основных хронических заболеваниях – консультативно-диагностическая помощь, амбулаторное лекарственное обеспечение, плановая стационарозамещающая и стационарная помощь и медицинская реабилитация при туберкулезе.

По его словам, медицинская помощь в системе ОСМС будет включать медицинские услуги сверх ГОБМП для повышения качества жизни человека.

«В связи с принятием данных поправок ожидаются следующие результаты: для государства определены четкие пределы обязательств; для медицинских работников – снижение излишней нагрузки на специалистов ПМСП, и экстренные медицинские службы; для населения – повышение доступности медицинской помощи: снижение «карманных» расходов населения, в результате повышения финансового обеспечения системы здравоохранения; для медицинских организаций – повышение прозрачности рынка медицинских услуг, а также усиление конкуренции между участниками рынка», - перечислил министр.

Кроме того, законопроектом планируется внедрить единый перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения, благодаря которому Минздрав ожидает интегрировать медпомощь, оптимизировать расходы больничных организаций. Вместе с тем, по словам Биртанова, планирование государственных инвестиций будет рациональным, а также появится привлекательность участия в развитии инфраструктуры для частного бизнеса.