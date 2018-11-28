Введение единого совокупного платежа законодательно закрепил мажилис

«Введение единого совокупного платежа позволит упростить регистрацию самозанятого населения в налоговых органах – это является основным новшеством законопроекта. В случае принятия законопроекта, он (ЕСП - V) будет введен с 1 января 2019 года», - сказал депутат Карибай Мусырман.

Как ранее сообщала министр труда и социальной защиты Мадина Абылкасымова,

в экономике республики 16% от всего населения являются неформально занятыми, из них наемных работников, которые работают без оформления трудовых договоров, – порядка 800 тыс. человек и самостоятельно занятых – 588 тыс. человек. И единый совокупный платеж вводится именно для упрощения деятельности неформально занятых.

«Плата ЕСП позволит не только зарегистрировать неформальную деятельность, но также участвовать в системе медстрахования, пенсионного обеспечения. ЕСП заменит четыре обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж. Для плательщиков ЕСП установлена минимальная ставка по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП для городов республиканского значения, столицы и городов областного значения и вдвое ниже – 0,5 МРП – для жителей других населенных пунктов», - говорила Абылкасымова.

Причем, единый совокупный платеж будет делиться государством на несколько частей: 10% – на индивидуальных подоходный налог, 20% – отчисления в фонд социального медстрахования, 30% – пенсионные выплаты, 40% – отчисления в фонд обязательного медстрахования. ЕСП будет распространяться на физических лиц, осуществляющих деятельность «в целях получения дохода» при соблюдении нескольких условий. В частности, если они не используют труд наемного работника, выполняют работы, услуги для физлиц. ЕСП также не будет распространяться на физлиц, оказывающих услуги на территории торгово-развлекательных центров; лиц, занимающихся частной практикой, лиц, предоставляющих в аренду, за исключением жилища; иностранцев и лиц без гражданства, за исключением оралманов; лиц, имеющих регистрацию ИП.