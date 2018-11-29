Назарбаев поручил повысить пенсию на 7% с 1 января 2019 года

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам модернизации системы социальной защиты населения. В ходе совещания ему был представлен отчет об основных итогах деятельности министерства труда и социальной защиты населения, а также о ходе реализации поручений, озвученных в текущем послании. Глава государства дал ряд поручений.

«Необходимо обеспечить до конца текущего года принятие закона, предусматривающего повышение в полтора раза размера минимальной заработной платы. Министерству и акиматам необходимо принять меры по контролю за обеспечением повышения минимальной заработной платы работодателями и провести соответствующую разъяснительную работу. Реальное повышение зарплаты должно затронуть 1,3 млн наших граждан», - поручил Назарбаев.

Также глава государства указал на необходимость повышения на 7% пенсионных выплат по возрасту и увеличения на 5% государственных социальных пособий по инвалидности и по потере кормильца с 1 января 2019 года.

Кроме того, Назарбаев напомнил руководителю профильного ведомства о необходимости увеличения количества выдаваемых микрокредитов и важности повышения их доступности для населения. В целом, говоря о социальном страховании, президент отметил, что необходимо обеспечить рост средних размеров социальных выплат по утрате трудоспособности, потере работы или кормильца, в среднем на 30% с 2020 года.

Вместе с тем в целях создания условий для самореализации и полноценной интеграции граждан, имеющих инвалидность, Назарбаев поручил разработать новый Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Документ должен включать меры по профилактике и предупреждению инвалидности, внедрению широкомасштабного инклюзивного образования, адаптации всей социальной и транспортной инфраструктуры для людей с особыми потребностями, а также механизмы, позволяющие обеспечить активное участие работодателей и бизнеса в трудоустройстве лиц с инвалидностью.

В контексте перехода на цифровую экономику и Индустрию 4.0 глава государства акцентировал внимание участников совещания на повышении требований к качеству трудовых ресурсов.

«Необходимо разработать новые подходы к развитию рынка труда для создания качественных рабочих мест. Ожидается, что к 2025 году на рынок труда выйдет дополнительно около 2 млн молодых специалистов. Важно обеспечить нашу молодежь соответствующими рабочими местами», - заявил Назарбаев.

Президент подчеркнул, что главной задачей правительства является повышение уровня благосостояния казахстанцев. По его словам, «государство выполняет все обязательства, ежегодно увеличивая объемы финансирования социальной сферы».

«В этом году на эти цели выделено 2,6 трлн тенге, что на 21,3% больше, чем в прошлом», - указал он.

Глава государства также напомнил, что с 1 января 2019 года заработные платы низкооплачиваемых работников, в том числе гражданских служащих, повысятся в 1,5 раза.

«Такое повышение также затронет административный, вспомогательный и технический персонал. В среднем до 30% вырастут зарплаты 1,3 млн низкооплачиваемых наемных работников всех отраслей экономики», - сказал президент.

В завершение совещания глава государства поручил администрации президента взять на контроль исполнение данных поручений.

Ранее глава Минтруда сообщала, что с 1 января 2019 года размер солидарной пенсии повысится на уровень инфляции плюс 2%.