Новый фармацевтический завод построят в Алматы

Всего на форуме подписаны 7 меморандумов: по строительству финансового-социального и бизнес центра Down town Almaty между АО НК «Kazakh Invest» и ТОО «Eksengroup», по строительству домостроительного комбината между АО НК «Kazakh Invest» и ТОО «Евразия Лиджеко Компани», по строительству нового фармацевтического завода на территории города Алматы между управлением здравоохранения города и АО «Нобел Алматинская фармацевтическая фабрика», по строительству логистического центра между ТОО «Индустриальная зона Алматы» и ТОО «DHL Logistics», по строительству гипермаркета строительных и отделочных материалов OBI между акиматом города и ТОО «Asadel retail», по строительству крупной международной сети супермаркетов Леруа Мерлен между управлением предпринимательства и индустриально-инновационного развития и ТОО «Леруа Мерлен Казахстан» и по расширению производственных мощностей чаеразвесочного завода между АО НК «Kazakh Invest» и ТОО «Universal Tea».

«На сегодняшний день в Алматы мы реализуем 12 проектов, сегодня 7 проектов, которые мы подписали, это реальные, подготовленные акиматом Алматы, с конкретными авторами.

В перспективе мы еще имеем по Алматы 26 проектов, мы предлагаем их нашим казахстанским партнерам и иностранным инвесторам. Из них видно, какая будет возвратность инвестиций», - прокомментировал подписание меморандумов заместитель председателя правления АО НК «Kazakh Invest» Биржан Канешев, уточнив, что общая стоимость проектов $480 млн.

Он добавил, что всего плане нацкомпании 188 проектов в различных отраслях общей стоимостью около $50 млрд, а их реализация «даст 56 тыс. рабочих мест в перспективе».

«Это наш план на ближайшую перспективу», - сказал Канешев.

