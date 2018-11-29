На 2019 год предусмотрено также 555 стипендий
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Еще 71 претендент получил стипендию «Болашак»
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Еще 71 претенденту присуждена стипендия «Болашак». Вместе с тем на 2019 год по программе предусмотрено также, как и в этом году, 555 стипендий. При этом утвержден список из 155 приоритетных специальностей, сообщила пресс-служба президента РК.

В Акорде состоялось заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством государственного секретаря РК Гульшары Абдыкаликовой. В рамках заседания рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации программы «Болашак», а также утвержден перечень приоритетных специальностей на 2019 год.

«Он содержит 155 специальностей. Определены категории для прохождения стажировок в рамках международной стипендии «Болашак». На 2019 год установлено 555 стипендий», - уточняется в сообщении.

Вместе с тем стипендия присуждена 71 претенденту, они пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

В сентябре сообщалось, что стипендия присуждена 142 казахстанцам. Общее количество стипендий на 2018 год составило 555.

Международная стипендия «Болашак» была утверждена в 1993 году. Целью программы является подготовка высококвалифицированных кадров в приоритетных секторах экономики Казахстана. По программе «Болашак» студентам, изъявившим желание обучаться в лучших образовательных учреждениях мира, полностью оплачивается учеба. Специалист после окончания образования должен вернуться в Казахстан и в течении нескольких лет работать по специальности.

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