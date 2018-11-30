В Индии зафиксирована вспышка лихорадки Зика

В центральной части Индии, в шести районах штата Мадхья-Прадеш, зафиксирована вспышка лихорадки Зика. По официальным данным, зарегистрировано 127 случаев заболевания, 35 из которых – беременные женщины.

Однако, как сообщается на сайте Роспотребнадзора, по данным департамента здравоохранения и благополучия семьи штата Мадхья-Прадеш, «в действительности число заболевших в штате во много раз больше». В департаменте считают, что, «исходя из данных американских специалистов, изучавших вспышку лихорадки Зика в Бразилии в 2015 году, количество больных в штате не 127, а может превышать 5 тыс. человек». В Бразилии число реально переболевших лихорадкой Зика (по найденным в их крови антителам к вирусу Зика) было в 40 раз выше, чем зарегистрированных.

Специалисты департамента настаивают, что необходимо повышать осведомленность населения Индии о причинах заболевания и путях распространения лихорадки, прежде всего половым путем, что может помочь избежать необратимых последствий.

Лихорадка Зика – острое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом из рода Flavivirus. Протекает с сыпью, непродолжительной лихорадкой без выраженной интоксикации. Передается через укус комаров, резервуар в природе остается неизвестным. Имеются эпидемиологические данные о половом пути передачи инфекции. Вакцины против лихорадки Зика не разработаны, поэтому она лечится симптоматически.

Крупнейшая за всю историю вспышка лихорадки Зика началась в 2015 году в Южной и Центральной Америке, стремительно вирус распространился в Бразилии в апреле 2015 года и к началу февраля 2016 года уже охватил 33 страны и территории на двух континентах. В Бразилии число переболевших достигло 1,5 млн человек.