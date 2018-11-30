S&P подтвердило кредитные рейтинги Нурбанка

Международное рейтинговое агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Нурбанка на уровне «В-/В», сообщила в пятницу пресс-служба финансового института.

«По данным аналитиков S&P данное подтверждение рейтингов отражает умеренную бизнес-позицию банка, несмотря на возросшие отраслевые риски банковского сектора Казахстана вследствие усиления конкуренции. Также было отмечено о снижении давления на показатели фондирования и планируемой стабилизации ресурсной базы и постепенным улучшением качества активов. Ликвидность банка была отмечена на адекватном уровне», - отмечается в сообщении банка.

«Подтверждение рейтингов Нурбанка учитывает длительную историю приемлемых показателей банка и более зрелую модель бизнеса. Кроме того, рейтинги отражают сильную рыночную позицию банка, умеренные кредитные потери, хорошую прибыльность, а также достаточные капитализацию и ликвидность. Полученные результаты доказывают эффективность нашей бизнес-модели и вселяют уверенность, что 2019 год станет также успешным для нашего банка», - отметил Эльдар Сарсенов, председатель правления АО «Нурбанк».

В банке отмечают достаточность уровня ликвидности, который позволяет «не только исполнять свои обязательства, но и продолжать кредитовать реальный сектор экономики». Депозитный и ссудный портфели банка в фининституте назвали сбалансированными: на долю крупного бизнеса приходится 62,3% выданных Нурбанком кредитов, еще 20,8% на долю МСБ. Розничные заемщики составляют 16,9%. В структуре депозитов клиентов на долю физических лиц приходится 50,1%,юридических лиц - 46,3%, средства национальных компаний - 3,6%.

Нурбанк по итогам десяти месяцев 2018 года занимает 13-е место среди 28 казахстанских банков по размеру активов. Они составляют 417,7 млрд тенге. Собственный капитал банка составляет 65,6 млрд тенге.