Всемирный банк считает необходимым ограничить колебание плавающего курса тенге

Говоря о плавающем курсе тенге, Браун выразил мнение, что «это были правильные меры». Но при этом отметил, что необходимо ограничить колебание.

«То есть это часть инструментов, которые принимаются правительством и центральным банком (Нацбанком – V) для регулирования экономики. Это было сделано правильно, что позволило Казахстану сохранить свою конкурентоспособность, выровнять ситуацию на международном рынке. В целом, мне кажется, главное сейчас – ограничить колебание плавающего курса, а это будет сделано благодаря снижению импорта. У Казахстана есть все возможности развивать собственное производство, повышать экспорт и это позволит снизить зависимость от импорта», - сказал представитель Всемирного банка.

Также Браун положительно оценил введение Нацбанком новых правил в оценке качества активов банков.

«Мы видим, что за последние три года было очень много реформ, какие-то банки объединялись, какие-то уходили с рынка. Иногда это просто требует времени, то есть реформы уже начались, просто это потребует времени, чтобы они реализовались и показали какие-то результаты. Прогрессом мы достаточно довольны, достигнута уже определенная стабильность. Сейчас центральный банк (Нацбанк РК – V) планирует вводить новые изменения в плане правил по, например, оценке новых правил качества активов для банков, чтобы обеспечить должную их проверку. Я считаю, что будущее достаточно светлое, мы видим позитивные изменения», - сказал он, добавив, что для того чтобы говорить о полном восстановлении, нужно дождаться того периода, когда кредиты полностью вернуться на рынок.

«На самом деле Казахстан сам по себе рынок маленький, но он является очень хорошим выходом на рынок Центральной Азии и в целом Евразии. Эти расширенные возможности будут интересны для иностранных банков, и у Казахстана хорошие шансы стать таким хабом и финансовым центром для расширенного региона», - добавил Браун.

Между тем он отметил, что для достижения цели Казахстана по вхождению в 30-ку самых развитых государств мира стране необходимо повышать производительность с ориентацией на экспорт и реформировать банковский сектор, «чтобы он предоставлял больше возможностей для малого бизнеса и поддерживал малый бизнес».

«У правительства РК уже есть амбициозные программы для снижения участия государства в частном секторе таким образом, чтобы частный сектор сам на основе рыночных условий развивался. Это будет помогать как МСБ, так и крупным предприятиям. Я думаю, что основное – производительность, банковский сектор и ориентация на экспорт», - сказал Браун.

Кроме этого, эксперт считает, что «стандарт стран ОЭСР – 15% государственного участия», а в Казахстане сейчас – 50-60%.

«То есть нужно снижать до 15%, и тогда мы сможем увидеть очень хорошие изменения», - отметил Браун.

«Нужно понимать, что мир сегодня в очень тяжелых условиях – с санкциями в отношении России, снижением развития экономического развития Китая Казахстану придется сложнее и, поэтому нужно усиливать внутренние реформы, чтобы достичь цели по вхождению в 30-ку развитых стран мира. Казахстану нужно делать упор на производительность, только повышая производительность, будут повышаться доходы и появляться новые возможности для людей», - добавил он.