Назарбаев поздравил Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму Саломе Зурабишвили по случаю избрания на пост главы Грузии, сообщает пресс-служба главы государства. Он выразил надежду, что взаимовыгодное сотрудничество между странами будет продолжено.

«Ваша победа на прошедших выборах стала ярким свидетельством доверия и поддержки граждан страны, а также связанных с Вами надежд на новые достижения и дальнейшее процветание Грузии. Убежден, что взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами, основанное на традиционной дружбе и взаимном понимании, будет и впредь успешно развиваться в интересах наших народов», - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Акорды в пятницу.

Кроме того, Назарбаев пожелал Зурабишвили крепкого здоровья, благополучия и успехов на этом ответственном посту, а дружественному народу Грузии – мира и процветания.

Напомним, на президентских выборах в Грузии Саломе Зурабишвили набрала 59,52% голосов.