Ранее запуск переносили несколько раз
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Состоялся первый запуск казахстанских спутников на ракете Falcon 9
фото SpaceX via AP

Компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой находятся более 60 микроспутников, предназначенных для использования 17 странами, в том числе и Казахстаном, сообщает ТАСС.

Запуск с базы ВВС Ванденберг (штат Калифорния) состоялся в 10:34 по времени Западного побережья США. 64 микроспутника запущены на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) по заказу ряда госструктур и коммерческих предприятий из ряда стран, включая США, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Южную Корею.

Запуск Falcon 9 изначально был назначен на 19 ноября, однако переносился несколько раз в связи с необходимостью проведения дополнительных проверок ракеты-носителя.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует запустить два спутника из Калифорнии на ракете-носителе Falcon 9.

Falcon 9 – семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции.

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