Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9,25%

Национальный банк Казахстана во вторник, 4 декабря, принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9,25% с коридором процентных ставок +/-1%. Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности также оставлены на уровнях 10,25% и 8,25% соответственно, сообщила пресс-служба регулятора.

Как отметил председатель Нацбанка Данияр Акишев, «в основе решения о сохранении базовой ставки лежали оценки Национального банка Казахстана по прогнозируемой динамике инфляции».

«По сравнению с предыдущим решением по базовой ставке они существенно не изменились», - уточнил он.

В частности, говоря о факторах, повлиявших на данное решение, он отметил, что по итогам октября и ноября годовая инфляция сложилась ближе к нижней границе целевого коридора – 5,3%, что является самым низким значением за последние три года.

«Динамика инфляции была обусловлена снижением цен на плодоовощную продукцию. Кроме того, на фоне роста внутреннего производства наблюдалось снижение цен на бензин. В результате полностью нивелировался негативный шок, который наблюдался осенью прошлого года на данных рынках. Динамика инфляции платных услуг оставалась умеренной на фоне введения временного снижения тарифа на регулируемые услуги», - пояснил Акишев.

Глава Нацбанка добавил, что текущий уровень базовой ставки обеспечивает формирование инфляции внутри нового целевого коридора 4-6% к концу 2019 года и остается нейтральным с точки зрения темпов экономического роста, не приводя к их ускорению или замедлению относительно долгосрочных потенциальных значений. На прогнозном горизонте регулятор ожидает сохранение инфляции преимущественно в пределах 5-5,5%.

«Проводимая процентная политика Национального банка Казахстана позволяет нивелировать давление внешних факторов на внутренний валютный рынок. Текущий уровень базовой ставки позволяет обеспечить эффективное формирование курса тенге и снизить его влияния на внутренние цены», - отметил Акишев.

По его словам, важной задачей для Национального банка в рамках повышения эффективности денежно-кредитной политики остается улучшение краткосрочной предсказуемости таргетируемого индикатора TONIA в границах целевого коридора базовой ставки.

«То есть сохраняется необходимость усиления мер по сближению индикатора TONIA с базовой ставкой, как за счет совершенствования операционной процедуры, так и рассмотрения целесообразности сужения границ процентного коридора. Необходимые решения в области денежно-кредитной политики будут озвучены Национальным банком Казахстана при следующих пересмотрах базовой ставки», - сказал он, добавив, что «следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4% к концу 2020 года».

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 14 января 2019 года в 17:00 по времени Астаны.

Напомним, что Нацбанк повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25% 15 октября.