Нацбанк повысил базовую ставку до 9,25%

Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,25% с сохранением коридора процентных ставок на уровне +/-1%., сообщила пресс-служба финрегулятора.

Решение принято сегодня, 15 октября. При этом ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности повышены до 10,25% и 8,25%, соответственно.

Как отметил председатель Нацбанка Данияр Акишев, официальная ставка рефинансирования автоматически изменена на 9,25%.

«При предыдущем решении по базовой ставке мы обращали внимание на усиление рисков, которые могут привести к более высокой, чем ожидалось ранее, инфляции. Мы подтверждаем наши оценки», - сказал он.

Глава Нацбанка добавил, что в последние месяцы выросла неопределенность в инфляционных ожиданиях, вызванная преимущественно внешними факторами. Также наблюдается проинфляционное давление со стороны отдельных внутренних факторов.

«Сегодняшнее решение, по нашему мнению, сможет снизить остроту проблемы. Новый уровень базовой ставки позволит повысить спрос на тенговые активы и сохранить денежно-кредитные условия на уровне, близком к нейтральному. Но не исключаю, что при сохранении давления на потребительские цены возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитных условий», - сказал Акишев.

Говоря о факторах, повлиявших на данное решение, Акишев отметил, что текущий инфляционный фон характеризуется как умеренный, годовая инфляция в сентябре составила 6,1%, находясь в середине целевого коридора 5-7% на 2018 год.

«В структуре годовой инфляции наблюдается ускорение роста цен на продовольствие на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и стабильности годового прироста цен и тарифов на платные услуги», - добавил глава Нацбанка.

Сохранению инфляции в текущем году способствует подорожание продукции на рынках сахара, круп, хлебобулочных изделий, яиц, куриного мяса, твердого топлива, отметил он. Цены на плодоовощную продукцию и горюче-смазочные материалы с начала года снизились, ценовая динамика на остальные непродовольственные товары и платные услуги населению была умеренной.

«Годовое повышение цен в промышленном производстве в августе составило почти 24%. Понимая, что причины, лежащие в основе такого роста, а это удорожание продукции горнодобывающих отраслей на 37,5%, напрямую не оказывают влияние на потребительский спрос, тем не менее, такая ценовая динамика будет создавать давление на потребительскую инфляцию на горизонте до 6-12 месяцев», - подчеркнул Акишев.

По оценкам Нацбанка, в текущем году инфляция сложится внутри целевого коридора.

Напомним, что еще в сентябре Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 9%.