Мажилис одобрил соглашение с Хорватией об избежании двойного налогообложения

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему». Как сообщил депутатам министр финансов Алихан Смаилов, документ направлен на укрепление сотрудничества налоговых служб двух стран и устанавливает единый порядок, который будет одинаково использоваться на территории двух государств.

«Соглашение заключено на основании модельной конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Такие международные договоры служат гарантией для иностранных инвесторов, а также создают возможность для справедливого распределения права на налогообложение между двумя государствами», - выразил мнение Смаилов.

По его словам, соглашение направлено на укрепление сотрудничества налоговых служб обоих государств, обеспечив в будущем обмен информацией по всем видам налогов. Кроме того, документ устанавливает порядок, определяющий резидентство, который будет одинаково использоваться в обоих государствах, устанавливает предельные ставки по таким пассивным доходам, как дивиденды, проценты, роялти, а также предоставляет правовую основу для решения налоговых споров между компетентными органами двух государств.

«Товарооборот между двумя странами за последние 10 лет (2008-2018 гг.) составил 1,4 млрд долларов США. Объем взаимной торговли между Казахстаном и Хорватией за 2017 год значительно вырос, достигнув 317 млн долларов, в том числе экспорт – 304 млн долларов США, импорт – 13 млн долларов. Увеличение товарооборота связано с ростом экспорта казахстанских нефтепродуктов. Вместе с тем в 2016 году общий торговый оборот составил лишь 38,5 млн долларов США», - также сообщил глава Минфина.

Основными статьями казахстанского экспорта, пояснил он, являются нефтепродукты и алюминий. В структуре импорта преобладают фармацевтическая продукция, косметические средства, текстильные изделия.