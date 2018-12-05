Будущее финансового сектора журналисты обсудят в прямом эфире с главой АФК Еленой Бахмутовой

12 декабря Vласть в партнерстве с группой компаний «Верный капитал» проведет очередное открытое интервью в формате Hard talk. В этот раз с журналистами встретится председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

Формат Hard talk предполагает беседу интересного спикера с несколькими журналистами деловых изданий Казахстана.

На встрече будут обсуждаться текущее состояние и развитие финансового сектора Казахстана, общие вызовы и проблемы на финансовом рынке, последние изменения в банковской сфере и ее перспективы.

Интервью будет транслироваться онлайн в аккаунте Vласти в Facebook, а затем будет доступна его запись в соцсетях. Трансляция начнется 12 декабря, в среду, в 10:00. Зрители смогут задавать свои вопросы Елене Бахмутовой в комментариях.

Vласть и «Верный капитал» организовали уже пять встреч в этом формате, ранее спикерами были Кайрат Алтынбеков (Ипотечная организация «Баспана»), Ерлан Оспанов (Верный капитал), Эндрю Вахтель (университет Нархоз), Александр Комаров (Beeline) и Гурам Андроникашвили (ForteBank).