В облигации компании вложились около 30 инвесторов
  • 183
КТЖ разместила еврооблигации на 170 млн швейцарских франков
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

АО «НК «Қазақстан темір жолы» 5 декабря осуществило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций в объеме 170 млн швейцарских франков с доходностью к погашению и купоном 3,25% годовых. Новому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's), сообщила пресс-служба КТЖ.

Данный выпуск был осуществлен для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах США.

«Размещение еврооблигаций в швейцарских франках соответствует валютной выручке от транзита грузовых перевозок. Это позволит снизить валютные риски и сбалансировать профиль погашения долга, снизив таким образом нагрузку по обслуживанию краткосрочных обязательств компании», - поясняется в сообщении компании.

Также отмечается, что «размер более 100 млн швейцарских франков является значительным для швейцарского рынка», и «несмотря на сильную волатильность на международных рынках капитала, компания смогла успешно укрепить свое присутствие на рынке корпоративных швейцарских облигаций».

Участие в выпуске приняли как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков. Всего в облигации КТЖ вложились около 30 инвесторов.

Нацкомпания намерена продолжить программу по сокращению валютных рисков и долговой нагрузки в целом.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев поручил повысить пенсию на 7% с 1 января 2019 года
Новости
30-градусные морозы ожидаются в Казахстане в декабре
Новости
В Миннацэкономики рассказали, что будет влиять на снижение тарифов на комуслуги
Новости
Всемирный банк считает необходимым ограничить колебание плавающего курса тенге
Новости
Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные
Новости
КФГД сохранил предельные ставки по депозитам физлиц