КТЖ разместила еврооблигации на 170 млн швейцарских франков

АО «НК «Қазақстан темір жолы» 5 декабря осуществило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций в объеме 170 млн швейцарских франков с доходностью к погашению и купоном 3,25% годовых. Новому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's), сообщила пресс-служба КТЖ.

Данный выпуск был осуществлен для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах США.

«Размещение еврооблигаций в швейцарских франках соответствует валютной выручке от транзита грузовых перевозок. Это позволит снизить валютные риски и сбалансировать профиль погашения долга, снизив таким образом нагрузку по обслуживанию краткосрочных обязательств компании», - поясняется в сообщении компании.

Также отмечается, что «размер более 100 млн швейцарских франков является значительным для швейцарского рынка», и «несмотря на сильную волатильность на международных рынках капитала, компания смогла успешно укрепить свое присутствие на рынке корпоративных швейцарских облигаций».

Участие в выпуске приняли как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков. Всего в облигации КТЖ вложились около 30 инвесторов.

Нацкомпания намерена продолжить программу по сокращению валютных рисков и долговой нагрузки в целом.