По словам премьера, казахстанские продукты будут переправляться в страны через Китай
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Казахстан намерен поставлять продукцию АПК на рынки Юго-Восточной Азии

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Казахстан намерен поставлять продукцию АПК на рынки Юго-Восточной Азии. Об этом на расширенном заседании президиума НПП «Атамекен» сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Все рынки сегодня открываются, особенно большой рынок Китая. Со стороны правительства Китая было предложено, чтобы совместными усилиями, создавая совместные предприятия с китайскими партнерами, наши продукты через Китай переправлять в третьи страны, то есть в юго-восточную Азию. Мы надеемся на то, что мы воспользуемся этой возможностью, чтобы то, что мы не можем поставить Китаю, мы дальше могли двигаться по Юго-Восточной Азии», - сказал Сагинтаев.

Он также напомнил, что сельскому хозяйству будет ежегодно оказываться большая поддержка: ежегодно по поручению президента на агропромышленный сектор будет выделяться дополнительно 100 млрд тенге.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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