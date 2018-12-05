По словам премьера, казахстанские продукты будут переправляться в страны через Китай
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Казахстан намерен поставлять продукцию АПК на рынки Юго-Восточной Азии. Об этом на расширенном заседании президиума НПП «Атамекен» сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.
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