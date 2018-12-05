Казахстан намерен поставлять продукцию АПК на рынки Юго-Восточной Азии

«Все рынки сегодня открываются, особенно большой рынок Китая. Со стороны правительства Китая было предложено, чтобы совместными усилиями, создавая совместные предприятия с китайскими партнерами, наши продукты через Китай переправлять в третьи страны, то есть в юго-восточную Азию. Мы надеемся на то, что мы воспользуемся этой возможностью, чтобы то, что мы не можем поставить Китаю, мы дальше могли двигаться по Юго-Восточной Азии», - сказал Сагинтаев.

Он также напомнил, что сельскому хозяйству будет ежегодно оказываться большая поддержка: ежегодно по поручению президента на агропромышленный сектор будет выделяться дополнительно 100 млрд тенге.