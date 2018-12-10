Мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн из-за коррупции

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Международного дня борьбы с коррупцией заявил, что ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет $1 трлн. Из-за коррупции мировая экономика теряет ежегодно $2,6 трлн, что составляет более 5% глобального ВВП, сообщается на сайте новостей ООН .

«Коррупция существует во всех странах – богатых и бедных, на севере и на юге. Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», - заявил Гутерриш.

Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению Целей устойчивого развития.

«По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее $2,6 трлн, или 5% мирового валового внутреннего продукта», - отметил глава ООН.

Генсек Организации призвал сделать все возможное для пресечения взяточничества, обмана и мошенничества, объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.