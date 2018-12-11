Срок ограничения – полгода
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Запрет на экспорт дизтоплива Казахстан планирует ввести в декабре
ФОТО С САЙТА REGNUM.RU

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министерство энергетики Казахстана планирует запретить экспорт дизельного топлива в декабре текущего года сроком на шесть месяцев. Об этом журналистам во вторник в кулуарах заседания правительства сообщил глава ведомства Канат Бозумбаев.

«Мы сейчас готовим документ, согласовываем его с соответствующими ведомствами. Потом мы его вывесим на сайт, и он 10 дней провисит, потом я его подпишу… Я думаю, введем в декабре на полгода. Это будет касаться только дизельного топлива, запрет на экспорт», - сказал Бозумбаев.

Министр подчеркнул, учитывая разницу в цене на дизтопливо с Российской Федерацией на 60-70 тенге, у Казахстана есть два пути: либо повышать стоимость, либо закрывать границу.

«У нас разница с Россией по дизтопливу 60-70 тенге в розницу. Можно бензовоз купить и ездить туда-сюда. Граница открыта. Поэтому мы комплекс мер готовим, когда будет запрет, и кто будет контролировать запрет. У нас альтернативы нет. Тогда или дизельное топливо казахстанского производства, которое 193 тенге за литр, должно стать 250. Оно, наверно, когда-нибудь станет так, но это нельзя делать прыжками, одновременно. Тем более, его достаточно. Но сейчас такой теневой вывоз существует», - констатировал он.

Бозумбаев также добавил, что для введения запрета будут проведены соответствующие переговоры с коллегами по Евразийскому экономическому союзу.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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