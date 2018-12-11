28 проектов запустит Назарбаев в рамках дня индустриализации

В Астане с участием президента Нурсултана Назарбаева стартовал день индустриализации. Ожидается, что в рамках традиционного телемоста глава государства запустит 28 новых проектов, в числе которых строительство газопровода «Сарыарка» и большой алматинской кольцевой дороги.

Запуск проектов разделен на пять блоков, говорится в материалах, предоставленных пресс-службой министерства по инвестициям и развитию. Первый блок «Индустриальный прорыв» включает в себя семь предприятий: ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» в ВКО, ТОО «Sary-Arka Copper Processing» - строительство завода по выпуску катодной меди в Карагандинской области, ТОО «Проммашкомплект» - комплекс по производству колес для железнодорожного назначения в Павлодарской области, ТОО «Asia Trafo» - завод по производству силовых трансформаторов класса напряжения 110 и 220 кВ в Шымкенте, ТОО «Корпорация DANAKE» - строительство цементного завода в Кызылординской области, ТОО «GreenRecycle» - строительство мусоросортировочного завода в Алматы, ТОО «Радуга» - строительство завода по производству металлопластиковых изделий в СКО.

Во втором блоке «Энергия страны» глава государства запустит Строительство линии 500 кВ Шульбинская ГЭС (Семей) – Актогай – Талдыкорган – Алма (АО «KEGOK») в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях, «Строительство установки комплексной подготовки газа на месторождении Кожасай» (TOO «Gas Processing Company») в Актюбинской области, расширение солнечной электростанции «Бурное» до 100 МВт в Жамбылской области и первый этап строительства и эксплуатации ветроэнергетической станции в Тупкараганском районе Мангистауской области (43,6 МВт).

В третьем блоке под названием «Казахстан – аграрный хаб Евразии» будет запущено пять проектов, среди которых строительство мельницы в Атырауской области, строительство птицефабрики по выращиванию бройлеров в Акмолинской области, строительство мясоперерабатывающего комплекса и откормочной площадки в городе Аркалык, строительство завода по производству продуктов питания в городе Капшагай и предприятия по переработке верблюжьего и кобыльего молока в Туркестанской области.

В рамках четвертого блока «Рост и развитие» будут запущены строительство магистрального газопровода «Сарыарка» в Кызылординской, Карагандинской и Акмолинской областях, Большая алматинская кольцевая автодорога и реконструкция автомобильной дороги Уральск – Каменка – граница Российской Федерации в Западно-Казахстанской области.

И последний, пятый блок «Глобальная цифровизация», включает в себя запуск объектов: обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов в ВКО и Жамбылской области по технологии волоконно-оптических линий связи, Data-центр в Павлодарской области, строительство мельничного комплекса в Костанайской области, строительство завода по производству модемов и коммутаторов в городе Астана, инновационный завод приборостроения и выпуск специальных транспортных средств в Медеуском районе поселка Алатау СЭЗ «ПИТ», проект по внедрению и адаптации информационной системы в Астане, Фулфилмент (АО «КазПочта») в городах Астана и Алматы и проект АО «КазТрансОйл» по централизации управления транспортировки нефти в главном диспетчерском управлении по системе магистральных нефтепроводов в Астане.

Всего, по данным МИР, за годы реализации программы индустриализации введено 1148 проектов на сумму более 6,6 трлн тенге, создано порядка 107 тыс. постоянных рабочих мест. В том числе за первую пятилетку индустриализации (2010–2014 годы) в рамках Карты индустриализации введено 770 проектов на сумму 3 трлн тенге, создано 76 тыс. постоянных рабочих мест.

С начала реализации второй пятилетки (2015-2017 годы) введено 378 проектов на сумму порядка 3,1 трлн тенге, создано порядка 31 тыс. постоянных рабочих мест. За 2018 год введено в строй более 100 объектов на сумму порядка 1,2 трлн тенге, создано 13 тыс. рабочих мест.