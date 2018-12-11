В Нацбанке заверили в выполнении Aviva Investors обязательств по управлению активами ЕНПФ

Национальный банк Казахстана опубликовал ответ председателя Данияра Акишева на депутатский запрос касательно принципов механизма выбора внешнего управляющего пенсионными активами. В частности, в ответе указывается, что Aviva Investors, которая, по словам депутата мажилиса Шакира Хахазова, в Великобритании характеризуется как неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства, выполняет все обязательства по управлению пенсионными активами ЕНПФ.

«В рамках мандата «Глобальные облигации развивающихся рынков» была привлечена управляющая компания Aviva lnvestors, являющаяся одной из ведущих инвестиционных компаний в мире. Общий объем активов под управлением Aviva Investors составляет $478 млрд. Ее материнская компания Aviva plc имеет 320-летнею историю существования. Пенсионные активы, находящиеся под управлением Aviva Investors, инвестируются в облигации наиболее устойчивых развивающихся стран. На текущий момент компания Aviva Investors выполняет все взятые на себя обязательства в рамках заключенного договора об инвестиционном управлении пенсионными активами ЕНПФ», - говорится в ответе.

Акишев заверяет, что в 2013 году Aviva Investors «самостоятельно выявила недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками, связанных с конфликтом интересов при управлении портфелями клиентов», «всем пострадавшим клиентам Aviva Investors выплатила компенсацию».

При этом глава Нацбанка констатирует, что ему был известен факт нарушения компанией регуляторных требований, однако отмечает, что он «произошел задолго до ее назначения в качестве внешнего управляющего для пенсионных активов ЕНПФ».

«В отчете Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании отмечается, что с момента выявления недостатков компания Aviva Investors и ее высшее руководство приложили значительные усилия по устранению недочетов системы контроля. В результате были выделены значительные ресурсы для расследования и устранения слабых мест, что привело к существенным улучшениям, включая повышение качества управления рисками, а также была обновлена управленческая команда», - сообщается в ответе.

В Нацбанке также подчеркнули, что «в условиях действующей стратегии инвестирования пенсионных активов на зарубежных финансовых рынках, основанной на принципах диверсификации, внезапное и полное обесценение пенсионных активов невозможно». Регулятор приводит в пример, что эталонным портфелем для Aviva Investors по инвестированию в облигации развивающихся стран является индекс, состоящий из 233 выпусков облигаций, номинированных в долларах США, выпущенных 29 развивающимися странами с рейтинговой оценкой от «АА+» до «ВВВ».

«Данный индекс разработан и отслеживается компанией Bank of America Merrill Lynch. Ответственность за ненадлежащее доверительное управление активами лежит на внешних управляющих и закреплена соответствующим договором. Все зарубежные управляющие, привлекаемые для доверительного управления пенсионными активами, несут ответственность за ненадлежащее управление активами и убытки, вызванные небрежностью, умышленным неисполнением обязательств или мошенническими действиями», - пояснил Акишев.

Под передачей активов зарубежным управляющим компаниям понимается не фактический перевод средств, а наделение данных компаний полномочиями по управлению активами. Сами же активы остаются на счетах Нацбанка.

Как напоминает регулятор, в августе 2017 года была изменена инвестиционная декларация ЕНПФ, которая позволила привлекать внешних управляющих для управления пенсионными активами. В сентябре 2017 года правлением Нацбанка были утверждены правила выбора зарубежных организаций, управляющих пенсионными активами ЕНПФ. Указывается, что «выбор внешних управляющих является максимально прозрачным для всех возможных участников», а объявление о тендере по выбору внешнего управляющего также доводится до участников рынка через специализированные системы и издания, такие как Bloomberg и Financial Times. Кроме этого, для участия в тендере направляются приглашения 300 компаниям, список которых сформирован за 18-летний опыт работы с внешними управляющими по активам Нацбанка и Нацфонда.

«Участники тендера должны иметь не менее 10 лет опыта работы и в эквиваленте не менее $25 млрд активов клиентов под управлением. При этом зарубежные управляющие компании могут использовать только индексное инвестирование, которое означает набор финансовых инструментов, подобранных по параметрам риска и доходности. Данные индексы разработаны ведущими мировыми финансовыми организациями (JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg и т.д.). Соответственно, данный подход означает невозможность концентрации инвестиций в отдельно взятом финансовом инструменте или одном эмитенте. Применяемый подход является общепринятым и соответствует лучшим мировым практикам по выбору внешних управляющих. Схожие процессы выбора внешних управляющих применяются такими фондами, как Норвежский пенсионный фонд и Суверенный фонд благосостояния Сингапура», - заверил глава Нацбанка.

Напомним, 14 ноября депутат мажилиса парламента Казахстана Шакир Хахазов обратился с запросом к председателю Нацбанка с просьбой дать разъяснения, по какому принципу и механизму выбирают внешнего управляющего пенсионными активами ЕНПФ. По его словам, Aviva Investors, которой в сентябре была передана часть активов фонда, в Великобритании характеризуется как неоднократный нарушитель инвестиционного законодательства.