Компания с июля 2012 года необоснованно начисляла поправочные коэффициенты
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Суд обязал «КазТрансГаз Аймак» вернуть потребителям более 260 млн тенге
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Суд снова обязал АО «КазТрансГаз Аймак» вернуть более 260 млн тенге потребителям, полученные от необоснованного начисления поправочных коэффициентов с июля 2012 года. Как сообщили в министерстве национальной экономики, решение Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 3 октября этого года вступило в силу.

Как напомнили в МНЭ, 14 февраля 2017 года постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны АО «КазТрансГаз Аймак» привлечено к административной ответственности по факту злоупотребления доминирующим положением, в том числе, в части необоснованного начисления поправочных коэффициентов потребителям товарного газа. Компания была оштрафована на сумму более 13 млн тенге, ей было предписано прекратить эту практику и вернуть потребителям денежные средства, полученные от начисления поправочного коэффициента с июля 2012 года (предписание антимонопольного ведомства от 1 февраля 2017 года). Сумма, подлежащая возврату, составляла порядка 268 млн тенге.

Вернуть деньги потребителям компания должна была до 18 декабря 2017 года. Однако предписание Антимонопольного комитета в части возврата денежных средств она не исполнила, за что постановлением СМАС города Астана от 30 мая 2018 года была оштрафована еще на 2,6 млн тенге.

«Вместе с тем Антимонопольным комитетом инициирован иск в суд о понуждении АО «КазТрансГаз Аймак» осуществить возврат денежных средств потребителям в полном объеме. Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 3 октября 2018 года требования антимонопольного органа (...) удовлетворены. 5 декабря 2018 года решение суда вступило в законную силу», - сообщили в министерстве.

Сообщается, что по вопросам возврата денежных средств потребители могут обратиться в филиалы АО «КазТрансГаз Аймак».

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