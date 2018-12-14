Суд обязал «КазТрансГаз Аймак» вернуть потребителям более 260 млн тенге

Суд снова обязал АО «КазТрансГаз Аймак» вернуть более 260 млн тенге потребителям, полученные от необоснованного начисления поправочных коэффициентов с июля 2012 года. Как сообщили в министерстве национальной экономики, решение Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 3 октября этого года вступило в силу.

Как напомнили в МНЭ, 14 февраля 2017 года постановлением Специализированного межрайонного административного суда города Астаны АО «КазТрансГаз Аймак» привлечено к административной ответственности по факту злоупотребления доминирующим положением, в том числе, в части необоснованного начисления поправочных коэффициентов потребителям товарного газа. Компания была оштрафована на сумму более 13 млн тенге, ей было предписано прекратить эту практику и вернуть потребителям денежные средства, полученные от начисления поправочного коэффициента с июля 2012 года (предписание антимонопольного ведомства от 1 февраля 2017 года). Сумма, подлежащая возврату, составляла порядка 268 млн тенге.

Вернуть деньги потребителям компания должна была до 18 декабря 2017 года. Однако предписание Антимонопольного комитета в части возврата денежных средств она не исполнила, за что постановлением СМАС города Астана от 30 мая 2018 года была оштрафована еще на 2,6 млн тенге.

«Вместе с тем Антимонопольным комитетом инициирован иск в суд о понуждении АО «КазТрансГаз Аймак» осуществить возврат денежных средств потребителям в полном объеме. Решением Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны от 3 октября 2018 года требования антимонопольного органа (...) удовлетворены. 5 декабря 2018 года решение суда вступило в законную силу», - сообщили в министерстве.

Сообщается, что по вопросам возврата денежных средств потребители могут обратиться в филиалы АО «КазТрансГаз Аймак».