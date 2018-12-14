Минфин Китая объявил о «заморозке» пошлин с 1 января до 31 марта 2019 года
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Китай не будет повышать с нового года пошлины на автомобили из США
ФОТО АЙСУЛУ ТОЙШИБЕКОВОЙ

Министерство финансов Китая объявило о «заморозке» с 1 января до 31 марта 2019 года дополнительных ввозных пошлин на импорт автомобилей и запчастей из США, пишет «Коммерсантъ».

Повышение пошлин на 25 и 5% будет приостановлено на 116 и 67 товарных позиций соответственно. Таким образом, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.

Минфин Китая надеется на ускорение переговоров с США о взаимной отмене всех дополнительных тарифов на товары.

Ранее сообщалось, что администрация США отложит повышение импортных пошлин в отношении китайской продукции на общую сумму $200 млрд до 1 марта следующего года. Официально данное решение будет закреплено в виде соответствующего документа, который уже в пятницу опубликуют в Федеральном реестре США.

Напомним, 1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились в течение трех месяцев заключить торговое соглашение между странами. Трамп согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.

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