Китай не будет повышать с нового года пошлины на автомобили из США

Повышение пошлин на 25 и 5% будет приостановлено на 116 и 67 товарных позиций соответственно. Таким образом, пошлины на ввоз автомобилей временно снизятся с текущих 40% до 15%.
Минфин Китая надеется на ускорение переговоров с США о взаимной отмене всех дополнительных тарифов на товары.
Ранее сообщалось, что администрация США отложит повышение импортных пошлин в отношении китайской продукции на общую сумму $200 млрд до 1 марта следующего года. Официально данное решение будет закреплено в виде соответствующего документа, который уже в пятницу опубликуют в Федеральном реестре США.
Напомним, 1 декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече на полях саммита G20 в Аргентине договорились в течение трех месяцев заключить торговое соглашение между странами. Трамп согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд.
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