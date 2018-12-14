Дело об убийстве Дениса Тена передано в суд

Уголовное дело об убийстве фигуриста Дениса Тена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря.

На скамье подсудимых - Нуралы Киясов, он обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Арман Кудайбергенов, обвиняемый в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство) и Жанар Толыбаева, которую обвиняют в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1).

Рассматривать дело, состоящее из 38 томов, будет судья Кеншилик Абдельдинов.

Между тем дата судебного заседания пока не назначена.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

Обвиняемым в убийстве фигуриста пять раз продлевали арест, хотя глава МВД Калмуханбет Касымов обещал, что дело будет передано в суд в конце сентября.