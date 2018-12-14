В ближайшие 5 лет в Казахстане будет построено более 70 млн кв. м жилья – Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественном приеме по случаю празднования Дня Независимости Республики Казахстан. Он поздравил присутствующих и весь народ Казахстана с национальным праздником и подчеркнул, что за 27 лет независимости страна достигла больших высот на пути своего развития. При этом Назарбаев особо отметил важную роль молодой столицы в истории становления суверенного государства.

«Расположенная в самом сердце Евразии новая столица является символом процветающего Казахстана. В этом году мы на высоком уровне отметили 20-летие нашей Астаны, в праздновании которого приняли участие все регионы страны», - сказал Назарбаев.

Он также подчеркнул, что за годы независимости в страну было привлечено $300 млрд прямых иностранных инвестиций, а масштабные рыночные реформы позволили задействовать в экономике предпринимательский талант более миллиона казахстанцев. По его словам, системная индустриализация экономики привела к значительному увеличению доли обрабатывающей промышленности, объем продукции которой сейчас составляет почти 9,5 трлн тенге, а благодаря инвестициям в транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстан стал мощным транзитным хабом континентального значения.

Кроме того, президент Казахстана отметил, что за годы независимости количество населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилось в 15 раз, а реальная заработная плата выросла в 4 раза.

«Одними из самых главных достижений суверенного Казахстана стали рост абсолютной численности населения свыше 18 млн человек и увеличение средней продолжительности жизни до 72,5 лет. Все эти важные победы и триумфальные результаты убедительно свидетельствуют о верности выбранного нами курса», - сказал Назарбаев.

Президент акцентировал внимание на главных результатах, достигнутых на протяжении 2018 года как во внешней политике, так и в рамках реализации программ модернизации. В частности, он отметил, что «ответственная и прагматичная внешняя политика помогла нам значительно усилить свои позиции на мировой арене», а «успешная миротворческая деятельность Казахстана содействовала результативности межсирийских переговоров в Астане».

«Мы первыми из государств Центральной Азии достойно председательствовали в Совете безопасности ООН. Неизменной остается наша линия на твердую приверженность стратегическому партнерству с великими соседними государствами – Россией и Китаем. Мы прилагаем серьезные усилия для продуктивного сопряжения Евразийского экономического союза с китайским мегапроектом «Один пояс – один путь». Традиционно дружественно развиваются наши многосторонние контакты с тюркским и исламским миром. Прорывным год стал и для прикаспийских стран, принявших в Актау Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. В результате Каспий обрел статус зоны добрососедства и мирного взаимодействия, а наша страна почти полностью завершила процесс юридического оформления своей государственной границы», - перечислил также президент.

«Вместе с тем нам важно всегда помнить, что основой всех достижений является единство и согласие в обществе. Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального развития уже давно стала международным брендом страны», - добавил он.

На новом этапе независимости, по словам главы государства, «предстоит создать умную экономику, развитую социальную инфраструктуру и эффективную образовательную систему». «Краеугольным камнем государственной политики» Назарбаев считает последовательное повышение качества жизни, обеспечение высокого уровня общественной безопасности и планомерный рост благосостояния наших граждан. Как напомнил президент, новая программа индустриализации будет направлена на развитие «экономики простых вещей», становление инновационной экосистемы частного бизнеса и повышение наукоемкости казахстанского производства, также будет сделана ставка на тотальную цифровизацию всех сфер жизни, которая позволит оптимизировать ресурсы и повысит производительность труда на отечественных предприятиях, а «для успешного продвижения вперед необходимо осуществить кардинальную реформу правоохранительной системы».

«Без доверия граждан к полицейским и судам создание конкурентоспособного государства невозможно», - подчеркнул Назарбаев.

Также президент назвал «важным направлением» комплексную модернизацию социальной сферы.

«За все годы Независимости свой очаг и крышу над головой обрели около одного миллиона казахстанцев. В ближайшие пять лет мы построим более 70 млн кв. м жилья, что позволит сыграть новоселье еще почти двум миллионам граждан. Вложения в человеческий капитал страны являются самой эффективной инвестиционной стратегией. Поэтому в течение пяти лет мы планируем увеличить расходы на здравоохранение и образование до 10% от ВВП», - сказал Назарбаев.

В завершение глава государства выразил уверенность в том, что современное поколение независимости достойно ответит на все вызовы времени и обеспечит благополучие и процветание каждой казахстанской семье.