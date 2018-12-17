Свыше 110 журналистов погибли в мире с начала года

В этом году чаще всего журналисты погибают в Афганистане (17 случаев), Мексике (17) и Сирии (11). Следом идут Йемен (8), Индия (8), США (6), Пакистан (5), Бразилия (4), Филиппины (4). В России, Центрально-Африканской Республике, Колумбии, Эквадоре и Сомали были убиты по трое журналистов за год. Всего, по данным НПО, число погибших журналистов в этом году на 14% больше, чем в 2017-м (99 случаев).

Ранее Комитет защиты журналистов представил отчет, в котором говорится, что более 250 журналистов находятся в заключении по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью. По числу представителей СМИ, находящихся за решеткой, третий год подряд лидируют Турция, Китай и Египет. В Турции в этом году 68 журналистов отбывали тюремное наказание. 47 человек находятся в заключении в Китае, при этом 10 журналистов были задержаны без предъявления обвинений – все они работали в регионе Синьцзян. В Египте 25 журналистов заключены под стражу, 19 человек обвинены в распространении «фейковых новостей». Четвертое место в списке занимает Саудовская Аравия – здесь по состоянию на 1 декабря за решеткой находились как минимум 16 представителей СМИ, в том числе 4 журналистки, писавшие о правах женщин в королевстве. В отчете также представлены такие страны, как Эритрея (16 журналистов), Вьетнам (11), Азербайджан (10). В текущем году отмечается рост числа заключенных по обвинению в распространении «фейковых новостей» – в общей сложности 28 человек. При этом в исследовании были упомянуты только те журналисты, которые отбывают заключение в государственных тюрьмах. В него не включены те, кто пропал без вести или удерживается неправительственными группировками в таких регионах, как Ближний Восток и Северная Африка.