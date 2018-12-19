Презентовал туннель Илон Маск
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Подземный туннель для скоростного проезда открыли в Лос-Анджелесе
фото с Twitter Илона Маска

Американский бизнесмен Илон Маск, основатель Tesla, SpaceX и The Boring Company, открыл первый транспортный подземный туннель под Лос-Анджелесом. Презентация прошла 19 декабря в прямом эфире на сайте компании The Boring Company, сообщают СМИ.

Как рассказал Маск, для быстрого проезда по туннелю у автомобилей будут сделаны специальные колеса, которые смогут выдвигаться и убираться при необходимости. Машина будет опускаться под землю и подниматься на ее поверхность с помощью специального лифта. Передвигаться по туннелю можно будет со скоростью более 240 км/ч.

Илон Маск основал компанию The Boring Company в 2016 году. В рамках проекта планируется построить сети туннелей в Лос-Анджелесе и в столичном регионе на Восточном побережье, а позже и в других американских городах.

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