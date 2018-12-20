Новую модель ГОБМП законодательно закрепил парламент

Также законопроектом закрепляются принципы ОСМС
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Парламент Казахстана законодательно закрепил внедрение в Казахстане новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.
Еще по теме:
- Парламент одобрил регулирование в Казахстане цен на лекарства
- Парламент законодательно закрепил введение единого совокупного платежа
- Парламент принял поправки в законодательство по вопросам госзакупок в квазигоссекторе
- До 200 случаев отравления и передозировки синтетическими наркотиками фиксируется ежегодно в Казахстане
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые