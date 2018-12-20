Новую модель ГОБМП законодательно закрепил парламент

Парламент Казахстана законодательно закрепил внедрение в Казахстане новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Соответствующий закон в четверг в ходе пленарного заседания принял сенат.

«Законопроект включают следующие основные направления: внедрение новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского страхования; совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях; внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; совершенствование вопросов охраны общественного здоровья; совершенствование системы медицинского образования и науки, повышение качества подготовки медицинских кадров и дру-гие направления», - перечислил министр здравоохранения Елжан Биртанов, отметив, что в рамках ГОБМП, медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, оралманам, ино-странцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане.

По его словам, медпомощь в системе ОСМС будет включать медуслуги сверх ГОБМП, что «станет существенным стимулом для участия населения в системе ОСМС».

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