Казахстан выполнит свои обязательства по сокращению нефтедобычи – Минэнерго

Казахстан намерен в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщила пресс-служба министерства энергетики. Решение об ограничении уровня добычи на шесть месяцев, начиная с января 2019 года, было принято 7 декабря на заседании картеля.

«Казахстан с самого начала изъявил готовность присоединиться к данному решению и намерен принимать все необходимые меры по достижению принятых на себя обязательств по сокращению добычи нефти на 40 тыс. барр/сутки», - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что в IV квартале текущего года наблюдалось снижение мировых котировок на нефть, влияние на которые, кроме геополитических факторов, также оказывает растущая неопределенность в мировой экономике, ведущее к общему снижению темпов роста потребления нефти и нефтепродуктов. В связи с этим для сохранения баланса мирового рынка нефти странами ОПЕК+ и было принято согласованное решение о необходимости снижения добычи на 1,2 млн баррелей в сутки (800 тыс. баррелей в сутки для стран ОПЕК и 400 тыс. баррелей в сутки для стран не-ОПЕК).