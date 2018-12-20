Академию фигурного катания имени Дениса Тена откроют в 2019 году

Академию фигурного катания имени Дениса Тена планируется открыть в следующем году. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности фонда прославленного фигуриста, сообщила его мама Оксана Тен.

«Одно из главных направлений его спортивной деятельности (Дениса - V), продолжение его деятельности, его мечта – создание Академии фигурного катания, как он сам назвал это Global Skating Academy. И мы над этим проектом работаем, планируем открыть эту академию в 2019 году», - сообщила Оксана Тен.

В свою очередь член попечительского совета фонда - президент АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» Сергей Кан сообщил, что концепт Академии обсуждался с известным российским тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой во время ее приезда в Алматы.

«У нас сформировался концепт, мы обсудили это с Татьяной Тарасовой в Алматы. Это долгосрочный проект, который требует взвешенных подходов. Аким Алматы выделил нам «Халык Арену», сейчас мы прорабатываем график пользования льдом», - добавил он.

Напомним, 25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

Обвиняемым в убийстве фигуриста пять раз продлевали арест. 25 декабря планируется первое слушание по этому делу.