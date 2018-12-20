Минюст намерен реформировать систему аттестации адвокатов

Министерство юстиции Казахстана предлагает реформировать порядок проведения аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской, нотариальной деятельностью и деятельностью частного судебного исполнения. Как отмечают в ведомстве, это необходимо для снижения коррупционных рисков и поэтапного перехода к саморегулированию.

По данным Минюста, в настоящее время лица, успешно прошедшие стажировку в коллегии адвокатов, нотариальной палате и палате частных судебных исполнителей, проходят аттестацию в соответствующих комиссиях, создаваемых при территориальных органах юстиции областей и городов республиканского значения. Одним из этапов аттестации является компьютерное тестирование на знание казахстанского законодательства, которое проводится в территориальных департаментах юстиции. Однако, как отмечают в министерстве, организация данного процесса требует более развитой технологической инфраструктуры и специально обученных кадров.

«Проведение тестирования предлагается осуществлять на базе АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» и региональных центров тестирования. Данное учреждение имеет для этого все необходимые ресурсы, эффективный опыт разработки, внедрения и технического сопровождения программного обеспечения тестирования и подтверждения уровня компетенций тестируемых. При этом разработка тестовых заданий будет осуществляться Республиканской коллегией адвокатов, Республиканской нотариальной палатой и Республиканской палатой частных судебных исполнителей. Помимо этого, процедура прохождения тестирования претендентов будет проводиться на платной основе», - пояснили в Минюсте.

Это позволит не только нивелировать коррупционные риски, но и обеспечить прозрачность и объективность проведения аттестации, считают в ведомстве.