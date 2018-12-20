У человечества хватит здравого смысла не допустить ядерной войны, считает Путин

Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о нарастающей недооценке опасности ядерной войны, но при этом считает, что человечества хватит «здравого смысла и чувства самосохранения» ее не допустить, сообщает ТАСС .

«Я сейчас подумал: как-то опасность подобного развития событий в мире затушевывается, уходит. А между тем, если не дай бог, что-то подобное возникнет, это может привести к гибели всей цивилизации, а может и всей планеты», - сказал Путин, добавив, что такое развитие событий «кажется невозможным» или же «чем-то не таким важным», но на самом деле это серьезный вопрос.

По мнению Путина, опасности сегодняшнего дня заключаются в том, что сейчас наблюдается «развал международной системы сдерживания вооружений, гонки вооружений». Он также считает, что тенденция понижения порога применения ядерного оружия может привести к глобальной катастрофе.

«Есть еще одно обстоятельство, на которое я не могу не обратить внимание: существует тенденция понижения порога применения, то есть идеи создать ядерные заряды малой мощности, и это уже не глобальное применение, а тактическое применение, и у аналитиков на Западе уже звучат такие идейки, что это ничего страшного, можно и применить. Но это снижение порога может привести к глобальной ядерной катастрофе», - сказал Путин, добавив, что помимо ядерных ракет существует еще опасность применения баллистических ракет в неядерном исполнении.

При этом глава РФ рассчитывает, что у человечества хватит здравого смысла не допустить мировой ядерной войны.

«Я исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла и чувства самосохранения для того, чтобы не доводить до крайностей», - заявил он.

Путин также напомнил, что после того, как США вышли из международного договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем в сфере нераспространения ядерного оружия, РФ вынуждена была ответить созданием новых систем оружия по преодолению этих систем ПРО. При этом он добавил, что Россия не заинтересована разворачивать гонку вооружений, а только добивается сохранения баланса сил. По его словам, в целом в стратегическом балансе – это просто «элемент сдерживания и уравнивания паритетов».

«Мы не преимуществ добиваемся, а баланс сохраняем, мы обеспечиваем свою безопасность», - заявил президент, говоря о новейших прорывных системах противоракетной обороны, появившихся у России.

Путин добавил, что США готовы пойти еще на один шаг – выйти из договора по ДРСМД, а с учетом этого трудно представить, как будет дальше развиваться ситуация.

«А если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать? Конечно, надо будет обеспечить свою безопасность какими-то шагами, пусть потом не пищат по поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ», - сказал он.

При этом российский лидер заверил, что Россия знает, как обеспечить свою безопасность, «но в целом для человечества это очень плохо, потому что это подводит нас к очень опасной черте».