Начать процедуру сертификации планируется в пилотном режиме
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Все выпускники педагогических вузов пройдут сертификацию – МОН
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Все выпускники педагогических вузов пройдут процедуру сертификации, сообщил вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе круглого стола в сенате по вопросам обеспечения качества образования.

«Мы хотим уже в этом году начать процедуру сертификации в пилотном режиме. В этом году планируем провести сертификацию всех выпускников педагогических вузов, тем более что национальный квалификационный тест для учителей уже готов. В этом году выпускается более 33 тыс. будущих педагогов, и мы хотели бы уже в этом году провести их сертификацию», - цитирует Аймагамбетова агентство «Казинформ».

При этом вице-министр подчеркнул, что нужны профстандарты, «их очень мало», а также «нужны центры сертификации».

«К сожалению, здесь очень много вопросов, чем ответов», - сказал он.

По его словам, также необходимо совершенствование национальных рамок квалификаций.

«У нас национальные рамки квалификаций существуют, и, к сожалению, мы сегодня должны говорить о том, что, когда мы пытались провести саму сертификацию нашей системы высшего образования, приглашали ведущих экспертов Европейского союза, они нам указывали на то, что у нас есть определенные расхождения по так называемому «короткому циклу», по четвертому, по пятому уровням. Здесь нам необходимо законодательно вносить изменения и регулировать по национальной системе квалификаций», - пояснил Аймагамбетов.


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