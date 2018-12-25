В нескольких регионах Казахстана отменили занятия в школах из-за морозов

В нескольких областях Казахстана отменены занятия в школах из-за морозов, сообщает «Казинформ» .

Отдел образования акимата Костаная распространил информацию об отмене занятий в школах для 0-9 классов первой смены. Температура воздуха в городе -28°С.

Также отменены занятия для 1-9 классов первой смены в Павлодаре, сообщает городской отдел образования, температура воздуха в городе -34°С.

Управление образования ВКО распространило информацию об отмене занятий в Семее, Риддере и 3-х районах области. Так, в Семее -30°С, отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей. В Риддере -28°С, отменены занятия для 1-9 классов первой смены. В Зыряновском районе -28°С, отменены занятия для 1-4 классов первой смены. В Шемонаихинском районе -32°С, отменяются занятия для 1-9 классов первой смены. В Аягозском районе -29°С, занятия отменены для учащихся 1-11 классов первой смены и 1-2 курсов колледжей. В Жарминском районе -28°С, отменены занятия для 1-9 классы первой смены.

По данным отдела образования города Кокшетау, отменены занятия для 0-11 классов. В Акмолинской области -32-37°С, местами -40°С мороза.

В Северо-Казахстанской области также сильный мороз – до -35°С, занятия отменены для учащихся 0-11 классов.

В Астане также отменили занятия для учащихся 0-11(12) классов первой и второй смены и для студентов 1-2 курса колледжей.

Ранее в Астане, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях в связи с сильными морозами объявлено штормовое предупреждение.