Сагинтаев поручил организовать круглосуточные дежурства, чтобы исключить перебои с теплом

Привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства в праздничные дни для того, чтобы казахстанцы не остались без тепла. Такое поручение дал во вторник в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«В этом году отопительный сезон проходит без серьезных технологических нарушений. Этот вопрос необходимо всем акимам регионов держать на постоянном усиленном контроле», - сказал Сагинтаев.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что сейчас на севере Казахстана сильные морозы, а впереди праздничные дни, и «это надо учитывать».

«Местными исполнительным органам поручаю принять по обеспечению объектов тепло- энергоснабжения необходимым объемом топлива, запасных частей, необходимых материалов. Также надо привлечь дополнительные технические ресурсы и организовать круглосуточные дежурства соответствующей организации, бригад реагирования в эти дни. Сейчас населению нужно. Это не наши просто слова. А наши конкретные дела в тепло в доме, конкретно. Поэтому ответственность здесь (должна быть – V). Прошу не забывать об ответственности. Мамин (Аскар Узакпаевич, первый заместитель премьер-министра – V), на вашем контроле», - поручил глава кабинета министров.

В целом, по информации министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека, отопительный сезон проходит в стабильном режиме. Тем не менее, с его начала зарегистрировано 24 технологических нарушения на коммунальных системах жизнеобеспечения, что в два раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее количество аварий отмечено в городе Алматы, Западно-Казахстанской и в Восточно-Казахстанская областях.