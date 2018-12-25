Казахстан ратифицировал соглашение о перемещении озоноразрушающих веществ в ЕАЭС

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации Соглашения о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза и Протокола о присоединении Кыргызской Республики к Соглашению о перемещении озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и учете озоноразрушающих веществ при осуществлении взаимной торговли государств-членов Евразийского экономического союза от 29 мая 2015 года», сообщила пресс-служба президента.

Соглашение регулирует отношения, связанные с перемещением по таможенной территории ЕАЭС озоноразрушающих веществ, и направлено на реализацию международных государств-членов ЕАЭС по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому протоколу к нему 1987 года.

Документ позволит обеспечить требования по перемещению, экспорту/импорту озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции, а также их учета, вытекающие из международных обязательств по охране озонового слоя государствами-участниками ЕАЭС.

Как пояснял ранее министр энергетики РК Канат Бозумбаев, на сегодняшний день казахстанским законодательством регулируется потребление и ведется учет озоноразрушающих веществ (ОРВ), в стране действует лицензионная система их экспорта и импорта, ведется мониторинг фактически ввезенного либо вывезенного ОРВ посредством таможенной системы. Также утверждены Правила учета потребления ОРВ. Однако в связи с тем, что экспорт и импорт ОРВ осуществляется только в отношении торговли с третьими странами, Казахстан, как и другие участники экономического союза, не может в полной мере обеспечить соответствующий учет между государствами-членами ЕАЭС. Поэтому, «вступление в силу Соглашения позволит каждой стране-участнице ЕАЭС вести полный учет перемещения и потребления озоноразрушающих веществ и обеспечит соблюдение в полном объеме своих обязательств по Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, посредством лицензирования экспорта и импорта и обмена данными через интегрированную информационную систему ЕАЭС».