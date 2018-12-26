До 450 тыс. баррелей в сутки вырастет добыча нефти на Кашагане в ближайшие три года – Бозумбаев

В ближайшие три года объем нефтедобычи на месторождении Кашаган вырастет с нынешних 330 тыс. баррелей в сутки до 450 тыс. баррелей, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев.

«На Кашагане достигнута стабильная добыча в 330 тысяч баррелей в сутки», - сообщил Бозумбаев.

Он отметил, что проекты наращивания добычи продолжаются в активном темпе, и Минэнерго совместно с оператором прорабатывают концепцию дальнейшего расширения. О ней Бозумбаев пообещал доложить в первом квартале 2019 года.

«Прогнозируем, что в ближайшие три года мы достигнем уровня добычи 450 тысяч баррелей в сутки», - добавил Бозумбаев.

Ранее министр сообщал, что за 11 месяцев текущего года на месторождении Кашаган добыли 12 млн тонн.