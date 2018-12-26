До 450 тыс. баррелей в сутки вырастет добыча нефти на Кашагане в ближайшие три года – Бозумбаев

Сейчас на месторождении добывают 330 тыс. баррелей в сутки
Тамара Вааль, Астана, Vласть
В ближайшие три года объем нефтедобычи на месторождении Кашаган вырастет с нынешних 330 тыс. баррелей в сутки до 450 тыс. баррелей, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Канат Бозумбаев.
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