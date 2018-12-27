Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Хорватией об избежании двойного налогообложения

Депутаты сената парламента Казахстана в ходе пленарного заседания в четверг рассмотрели и одобрили ратификацию межправительственного соглашения с Хорватией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокол к нему.

Целью соглашения является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Хорватией путем создания благоприятных условий для инвестиций. Соглашение является двусторонним международным договором и заключается с целью устранения двойного налогообложения.

Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

В соглашении предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам. Протокол к настоящему соглашению предусматривает дополнительные положения относительно штрафов и помощи в сборе налогов.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.