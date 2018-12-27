Свыше 462 млрд тенге из ЕНПФ инвестировано в ноябре в облигации банков и холдинга «КазАгро»

Национальный банк Казахстана опубликовал краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за ноябрь 2018 года. По данным регулятора, по состоянию на 1 декабря объем портфеля пенсионных активов фонда составил 9 135,2 млрд тенге, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, – 6 287,8 млрд тенге или 68,8%, номинированные в иностранной валюте – 2 847,4 млрд. тенге или 31,2%.

В Нацбанке напомнили, что «в соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам».

В частности, пенсионные активы, номинированные в тенге, в 2018 году инвестируются в приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан, покупку иностранной валюты для диверсификации портфеля, приобретение ценных бумаг международных финансовых организаций, субъектов квазигосударственного сектора, банков второго уровня и других корпоративных казахстанских эмитентов.

«В ноябре 2018 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 462,1 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка, в том числе: приобретены облигации АО «НУХ «КазАгро» на сумму 450,0 млрд тенге с доходностью 10,0% годовых; приобретены облигации Евразийского банка развития на сумму 5,0 млрд тенге с доходностью 9,7% годовых; приобретены облигации банков второго уровня на общую сумму 7,1 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 11,4% годовых в рамках объявленной программы по финансированию банков второго уровня РК для поддержки экономики на сумму 200 млрд тенге», - сообщили в Нацбанке.

Кроме этого, в ноябре свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка.

Также в ноябре были погашены облигации банков второго уровня на сумму 12,1 млрд тенге, по инициативе банков произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 2,9 млрд тенге. Продаж ценных бумаг в отчетном периоде не было.

Объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, в ноябре составил 233,9 млрд тенге, в том числе: приобретены краткосрочные государственные ценные бумаги США на сумму 174,1 млрд тенге с доходностью 2,4% годовых; государственные ценные бумаги Филиппин, номинированные в долларах США, на сумму 2,6 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,4% годовых; государственные ценные бумаги Чили, номинированные в долларах США, на сумму 1,0 млрд тенге с доходностью 3,8% годовых; депозитарные расписки АО «НАК «Казатомпром» на сумму 56,1 млрд тенге.

«В ноябре 2018 года в соответствии с установленными сроками осуществлено погашение основного долга по государственным ценным бумагам США на сумму 243,8 млрд тенге. Продаж ценных бумаг в отчетном периоде не было», - добавили в Нацбанке.

По данным регулятора, за 11 месяцев 2018 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 800,19 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 декабря доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года) для вкладчиков ЕНПФ составила 10,0% при инфляции в размере 5,3%.

«Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 4,7%», - заключили в Нацбанке.