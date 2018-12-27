Назарбаев подписал поправки по вопросам госзакупок в квазигоссекторе

Закон упрощает процедуры проведения госзакупок и делает их прозрачными
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», направленный на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе, сообщила пресс-служба главы государства.
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