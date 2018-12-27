Назарбаев подписал поправки по вопросам госзакупок в квазигоссекторе

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора», направленный на совершенствование законодательства о государственных закупках и закупках в квазигосударственном секторе, сообщила пресс-служба главы государства.

Закон упрощает процедуры госзакупок и делает их прозрачными. В частности, увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника со 100 МРП до 500 МРП, а в рамках введения четвертого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличивается до 3 тыс. МРП. Также закон направлен на совершенствование системы централизованных закупок и предусматривает нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один крупный лот, что в свою очередь позволит «стандартизировать закупки и загружать производственные мощности бизнеса на большие объемы».

В рамках повышения квалификации ответственности участников вводится компетенция Минфина по определению способа закупок, устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика, запрет на участие в закупках потенциальным поставщикам, местом регистрации которых являются офшорные зоны, а также вводится четкое определение понятия «демпинговая цена» и ее недопущение.

Более подробно о законопроекте Vласть писала ранее:

Парламент принял поправки в законодательство по вопросам госзакупок в квазигоссекторе