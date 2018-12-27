Назарбаев подписал поправки по вопросам контроля над оборотом наркотиков

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», направленный на совершенствование государственного контроля в сфере оборота психоактивных веществ.

Как сообщалось, поправки позволят незамедлительно постановлением правительства вводить запрет быстро появляющихся на рынке новых видов синтетических наркотиков, ранее не входящих в наш национальный список запрещенных наркотиков.

В целом документ предусматривает наделение правительства полномочиями по утверждению трёх документов: списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в стране, составление сводной таблицы по отнесению их к небольшим, крупным и особо крупным размерам, обнаруженным в незаконном обороте и составление списков заместителей атомов водорода. Наряду с этим определяются основания и порядок включения под госконтроль наркотиков, впервые изымаемых из незаконного оборота. Кроме того, законопроектом уточняется определение понятия «аналогов наркотических средств и психотропных веществ», а также вводится понятие «заместителей атомов водорода».