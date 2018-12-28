Отток молодежи за рубеж сокращается - Назарбаев

Начиная с прошлого года миграция молодежи из Казахстана снизилась, рассказал глава государства в интервью казахстанским журналистам, показанном вечером в пятницу отечественными телеканалами. Вместе с тем, он признал, что эта проблема все же существует на сегодняшний день.

«Заманивают учебные заведения более легкими экзаменами по переходу, прямо в наших школах ходят, заманивают грантами или стипендиями, как мы говорим, – и они уходят», – объяснил президент. Вместе с тем он отметил, что для решения этой проблемы следует сделать образование более доступным, повышать его качество и выделять гранты.

«Смотрите, Америка поставила вопрос, чтобы половина населения имела высшее образование. Мы не ставим такой вопрос. В любом случае наличие высшего образования – это хорошее дело для любого человека», – сообщил президент.

«Я смотрю за убылью, прибылью – к нам тоже едут мигранты отовсюду: от соседей, от России, от Китая и от Турции даже. Я недавно гражданство присвоил 1200 человек – среди них очень много, то есть, если считать баланс уход-приход, у нас положительное сальдо. Хотя, огорчает, конечно, что от нас уходят. Значит, что-то не так, надо думать», – заключил он.