Казахстан планирует превысить запланированный рост экономики по итогам года

В министерстве национальной экономики планируют превышение запланированного роста экономики по итогам 2018 года, ВВП прогнозируется на уровне «четыре плюс». Об этом сообщил глава ведомства Тимур Сулейменов.

«11 месяцев у нас было 4,1%. Мы очень сильно надеемся, что будет столько же, не меньше, по итогам года. Декабрь – большой месяц. На декабрь приходится большая доля совокупного ВВП от годового. Поэтому он очень важный», - сказал Сулейменов в кулуарах заседания правительства в субботу.

Он добавил, что с акимами, со всеми крупнейшими предприятиями и заводами проведены переговоры, «чтобы они в этом месяце не допустили снижения».

«Чтобы все, что будет вводиться, было заактировано. Сильно надеюсь на то, что во время дня индустриализации проходило, предприятия, понятно кто-то запустился именно в день, кто-то раньше, но этот эффект нам под конец года будет иметь положительный эффект для роста ВВП. «Четыре плюс –я буду так пока говорить», - отметил министр.