У компании уровень регулярности самый низкий среди алматинских перевозчиков, заявили в акимате
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Акимат Алматы расторг договор с перевозчиком Green Bus Company
фото пресс-службы акимата алматы

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы решило досрочно расторгнуть договор с перевозчиком «Green Bus Company», сообщает «Казинформ».

«Сейчас в рамках транспортной реформы перевозчики должны быть нацелены на повышение качества услуг пассажирских перевозок. У компании «Green bus» уровень регулярности самый низкий среди алматинских перевозчиков, при этом его доля в общем количестве городских маршрутов велика, потому мы вынуждены были принять решение о расторжении договора», - заявили в управлении.

По итогам аудита будет определено, какое количество автобусов будет отремонтировано компанией.

Процесс передачи автопарков уже завершается, при этом в акимате заверили, что водители компании не останутся без работы и продолжат работать на маршрутах перевозчика, переданных компании «Алматыэлектротранс».

Ранее «Green Bus Сompany» была отстранена от обслуживания четырех маршрутов - №30, 37, 79, 135 - из-за жалоб граждан на низкую регулярность автобусов.

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